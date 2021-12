Testpflicht für Geboosterte fällt in ganz Deutschland

Nachrichtenarchiv - 14.12.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Testpflicht bei der 2G plus-Regel soll für Menschen mit Boosterimpfung in ganz Deutschland aufgehoben werden. Das hat die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen. Vor dem Besuch von Pflege- und medizinischen Einrichtungen müsse aber weiterhin getestet werden, gab der Vorsitzende, Bayerns Resortchef Holetschek bekannt. Um von den Tests befreit zu werden, müssen nach der Booster-Impfung 15 Tage vergehen. Damit orientiere man sich an den Beschlüssen des bayerischen Kabinetts am Vormittag. Laut Holetschek bleibt das Boostern das Gebot der Stunde. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um möglichst viele Menschen ein drittes Mal gegen Corona zu impfen. Das Aussetzen der 2G-plus-Regel für Geboosterte soll nach spätestens zwei Monaten bewertet und je nach Corona-Lage angepasst werden, sagte Holetschek.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.12.2021 18:45 Uhr