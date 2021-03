Testpflicht für Flugreiserückkehrer ab morgen

Berlin: Wer mit dem Flugzeug aus dem Ausland nach Deutschland einreist, soll ab morgen einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor. In einem Begleitschreiben des Ministeriums heißt es, dass die Testpflicht unabhängig davon gelte, ob die Beförderung aus einem Risikogebiet stattfinde. Bund und Länder hatten die Neuerung in der Nacht zum Dienstag in ihren Corona-Beratungen beschlossen. Bisher ist eine Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland nur für Reisende vorgesehen, die sich in den zehn Tagen zuvor in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem die Infektionszahlen besonders hoch oder Mutationen verbreitet sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 14:15 Uhr