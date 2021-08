Testpflicht für Einreisende ist in in Kraft

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind seit Mitternacht verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft. Alle Personen ab zwölf Jahren müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das gilt bei der Einreise mit dem Flugzeug, mit dem Auto, per Bus oder per Bahn. Die Bundesregierung will damit eine weitere Ausbreitung des Coronavirus nach den Sommerferien verhindern. Ausnahmen gibt es nur für Grenz- und Tagespendler. Bundesinnenminister Seehofer kündigte Kontrollen an. Bundes- und Landespolizei arbeiteten hier Hand in Hand, sagte er der "Bild am Sonntag". An den Binnengrenzen wird es laut Seehofer Stichproben geben, um kilometerlange Staus zu verhindern. Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen werde ausnahmslos jeder kontrolliert. Wer keinen negativen Test habe, müsse eventuell in Quarantäne, und es drohten empfindliche Bußgelder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 03:00 Uhr