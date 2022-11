Testflug für Nasa-Mondmission ist gestartet

Trump will noch mal als US-Präsident kandidieren

Washington: Donald Trump will es noch einmal wissen. Der Republikaer hat in Florida vor seinen Anhängern angekündigt, bei der Präsidenschaftswahl 2024 wieder kandidieren zu wollen. Ob ihn seine Partei allerdings aufstellt, ist noch nicht klar. Das wird bei den US-Vorwahlen in ein-einhalb Jahren entschieden. Als schärfste Rivalen gelten derzeit Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Trumps ehemaliger Vize-Präsident Mike Pence. Der jetzige US-Präsident Biden hat noch nicht gesagt, ob er 2024 noch einmal für die Demokraten antreten will. Er wird in vier Tagen 80 Jahre alt.

