Test für Elektroauto-Ladung während der Fahrt gestartet

Bund testet Laden von Elektroautos während der Fahrt: Die Autobahn GmbH und die Uni Erlangen-Nürnberg haben den Startschuss für das Forschungsprojekt auf der A6 bei Amberg gegeben. Auf der einen Kilometer langen Teststrecke sind Ladespulen unter der Fahrbahn verborgen, über spezielle Empfänger wird der Strom kabellos auf die Batterie übertragen. Selbstladestrecken sind auch in anderen Ländern geplant oder schon in Betrieb - etwa in den USA, Israel, Frankreich und Italien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 16:45 Uhr