Tesla-Werk hat Produktion wieder aufgenommen

Grünheide: Das Tesla-Werk in Brandenburg hat seine Produktion wieder aufgenommen. Wie die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz im rbb24 Inforadio erklärte, habe die Belegschaft am frühen Morgen bereits mit der Arbeit begonnen. Seit gestern Abend ist die Fabrik des US-Autobauers wieder am Netz. Laut Medienberichten wird nun Konzernchef Elon Musk in Brandenburg erwartet. // Vor gut einer Woche hatten Unbekannte Feuer an einem Strommast gelegt, und damit auch die Stromversorgung für zahlreiche Haushalte gekappt. // Zu dem Anschlag hat sich eine Gruppe bekannt, die vom Verfassungsschutz als links-extremistisch eingestuft wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 10:00 Uhr