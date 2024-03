Tesla-Werk bei Berlin hat wieder Strom

Grünheide: Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Autobauers Tesla bei Berlin ist das Werk bei Berlin wieder am Netz. Wie der Netzbetreiber mitteilte, sind die Reparaturarbeiten deutlich früher beendet worden als angenommen. Tesla hatte damit gerechnet, dass die Produktion wegen des Stromausfalls noch bis Ende der Woche stillsteht. Vergangene Woche war in einem Feld Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt worden, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig ist. Die linksextreme Vulkangruppe hatte sich dazu bekannt. Sie lehnt die Pläne des E-Autobauers ab, wonach neben dem bestehenden Werksgelände ein Güterbahnhof und Lagerhallen errichtet werden. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 22:15 Uhr