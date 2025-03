Tesla-Verkäufe in Europa gehen um fast die Hälfte zurück

Paris: Der Elektro-Autobauer Tesla verliert in Europa weiter an Zuspruch der Kunden. Wie aus Zahlen des europäischen Autoherstellerverbands Acea hervorgeht, verzeichnete das US-Unternehmen im Januar und Februar einen Rückgang der Neuzulassungen um 49 Prozent - verglichen mit dem Vorjahr. Das Kraftfahrtbundesamt hatte zuvor bereits für Deutschland mitgeteilt, dass die Zahl der Tesla-Neuzulassungen im Februar um 76 Prozent zurückgegangen ist. - Der Autobauer hat wegen der umstrittenen Rolle von Unternehmenschef Musk in der Regierung von US-Präsident Trump einen schweren Imageschaden erlitten. In den USA und Europa wurden Teslas in Brand gesetzt und Autohäuser der Marke angegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 10:00 Uhr