Tesla-Produktion im Berliner Werk steht wegen Stromausfall still

Berlin: Die Tesla-Fabrik in Grünheide nahe der Hauptstadt ist vermutlich wegen einer Aktion von Umweltaktivisten ohne Strom. Die Produktion steht derzeit still, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Fabrik wurde evakuiert und nach Sprengstoff gesucht. Brandenburgs Innenminister Stübgen sprach von einem "perfiden Anschlag" auf die Strominfrastruktur. Das Landeskriminalamt ermittelt nach Polizeiangaben wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am frühen Morgen hatte es zunächst einen lauten Knall gegeben; dann fing ein Umspannwerk in der Nähe Feuer. Neben dem brennenden Transformator entdeckten die Einsatzkräfte ein Zelt von Umweltaktivisten, hieß es. Vor zwei Wochen hatten sich Anwohner in einer Bürgerbefragung mehrheitlich gegen Erweiterungspläne für das Tesla-Werk ausgesprochen. Auch weil ein Teil des Geländes im Wasserschutzgebiet liegt.

