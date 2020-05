Tesla nimmt trotz Verbot Produktion in Kalifornien wieder auf

Nachrichtenarchiv - 12.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Tesla hat die Produktion in seinem Hauptwerk in Kalifornien wieder aufgenommen. Damit verstößt Firmen-Chef Elon Musk gegen die Anweisung der Behörden, die wegen der Corona-Krise eine Öffnung erst im Juni erlauben. Musk teilte per Twitter mit, er bitte darum, festgenommen zu werden. Das Werk südlich von San Franzisco ist seit Ende März geschlossen. Zuletzt hatte Musk damit gedroht, den Firmenstandort und das Werk von Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat zu verlegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.05.2020 02:00 Uhr