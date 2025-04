Tesla meldet Gewinneinbruch im vergangenen Quartal

Der E-Autobauer Tesla meldet für das vergangene Quartal einen Gewinneinbruch. Das Unternehmen hat 71 Prozent weniger verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich waren es rund 400 Millionen Dollar. Die Tesla-Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 40 Prozent an Wert. Neben der weltweit schwachen Nachfrage nach E-Autos machen Experten auch das politische Engagement von Firmenchef Musk für den Einbruch verantwortlich. Als Sonderberater von US-Präsident Trump streicht der Tech-Milliardär massiv Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Als Reaktion auf die Quartalszahlen kündigte Musk an, sich wieder mehr um die Führung von Tesla zu kümmern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 01:00 Uhr