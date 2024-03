Tesla-Fabrik ist nach Anschlag wieder am Stromnetz

Grünheide: Die Tesla-Fabrik bei Berlin ist nach dem Anschlag auf ihre Stromversorgung wieder an das Netz angeschlossen worden. Nach Angaben des zuständigen Betreibers E.dis konnten die Reparaturarbeiten deutlich früher beendet werden als zunächst angenommen. Vom Elektroautohersteller Tesla hieß es, nun könnten die Systeme nach und nach wieder hochgefahren werden. Wann die Auto-Produktion wieder in vollem Gang sein werde, könne man aber noch nicht sagen. Vor einer Woche war auf einem Feld Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt worden, der auch die Versorgung der Tesla-Fabrik sichert. Die linksextreme "Vulkangruppe" hatte daraufhin erklärt, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Die Attacke hatte eine breite Debatte ausgelöst, wie sich Energienetze besser schützen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 07:00 Uhr