Tesla-Aktie sackt wegen schlechter Zahlen aus Europa ab

New York: Die Aktie des amerikanischen E-Autoherstellers Tesla ist deutlich abgerutscht. An der US-Technologiebörse Nasdaq verlor sie in den ersten Stunden knapp acht Prozent an Wert. Der Marktwert des Unternehmens von Tech-Multimilliardär und Präsidentenberater Elon Musk sank damit zum ersten Mal November wieder unter eine Billion Dollar. Hintergrund sind die schlechten Verkaufszahlen aus Europa.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 25.02.2025 21:00 Uhr