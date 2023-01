Terrorverdacht gegen Männer in Castrop-Rauxel hat sich erhärtet

Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Der Terror-Verdacht gegen die in Castrop-Rauxel festgenommenen Männer hat sich nach Auffassung der Ermittler erhärtet. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, ist dem 32-Jährigen ein neuer Haftbefehl verkündet worden, der nun auch die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat umfasst. Bei dem 25-jährigen Bruder sei ein entsprechender Haftbefehl beantragt. Es seien Grundstoffe zur Herstellung von Gift gefunden worden. Die beiden Iraner waren vor zwei Wochen festgenommen worden. Nach Angaben des Justizministeriums in Nordrhein-Westfalen hatten die Männer ursprünglich geplant, im Auftrag des IS einen Anschlag an Silvester zu verüben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 20:15 Uhr