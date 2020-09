Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt nach Messerangriffen in Paris

Das Wetter in Bayern: regnerisch und windig, nur in Unterfranken freundlicher, 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: regnerisch und windig, der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Starkregen in den Allgäuer Alpen. Nur in Unterfranken meist trocken und ab und zu freundlicher. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht weiterhin viel Regen und Abkühlung auf 9 bis 4 Grad. Morgen überall Regen und Wind, tagsüber nur noch 5 bis 11 Grad. Am Sonntag etwas freundlicher, aber kaum wärmer. Am Montag wieder trüb und regnerisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 15:00 Uhr