Terrorprozess in Frankfurt beginnt mit Anträgen der Verteidiung

Frankfurt am Main: Am Oberlandesgericht hat der zweite Prozess gegen die Reichsbürger-Gruppe um Heinrich Prinz Reuß begonnen. Die Verhandlung startete mit rund einstündiger Verzögerung und zahlreichen Anträgen der Verteidigung. Angeklagt sind insgesamt neun Menschen. Die meisten müssen sich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens verantworten. Der Bundesanwaltschaft zufolge sollen sie die demokratische Grundordnung abgelehnt und einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Unter den Angeklagten ist auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Malsack-Winkemann.

