Terrorgefahr in Deutschland ist offenbar so hoch wie lange nicht mehr

Berlin: Der Angriff der Hamas auf Israel und die darauffolgende Offensive haben die Terrorgefahr in Deutschland erheblich erhöht. In einer aktuellen Einschätzung des Verfassungsschutzes heißt es, das Gefahrenpotential für Terroranschläge gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen sowie gegen "den Westen" insgesamt sei deutlich gestiegen. Man beobachte Aufrufe von Dschihadisten zu Attentaten sowie ein Andocken von Al-Kaida und der IS-Terrormiliz an den Nahost-Konflikt, so der Inlandsgeheimdienst. Behördenpräsident Haldenwang sagte wörtlich: "Die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr." Über das dschihadistische Spektrum hinaus sei zudem eine gestiegene Polemik zu beobachten, die die Muslime und die Palästinenser als Opfer des Westens darstellt und in Teilen deutlich antisemitisch ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2023 12:45 Uhr