Terroranschlag: Bundespräsident gedenkt heute der Opfer vom Breitscheidplatz

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Anlässlich des fünften Jahrestags des islamistischen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gedenkt Bundespräsident Steinmeier heute der Opfer. Am Abend besucht er gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Müller eine Andacht in der Gedächtniskirche. Am 19. Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagenfahrer erschossen und den entführten LKW in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Insgesamt 13 Menschen wurden getötet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 05:00 Uhr