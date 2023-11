Terrorakt erschüttert Jerusalem

Jerusalem: Trotz der verlängerten Waffenruhe in Nahost hat es in der Früh in Israel einen Terrorakt gegeben. In Jerusalem eröffneten zwei Palästinenser an einer Bushaltestelle das Feuer und töteten mindestens drei Menschen. Nach Angaben der Polizei wurden die Angreifer erschossen. - Indessen hat Außenministerin Baerbock die Feuerpause im Gaza-Krieg als enorm wichtig bezeichnet. Bei einem OSZE-Konferenz in Skopje sagte Baerblock, Israel könne nur in Sicherheit leben, wenn die Palästinenser in Sicherheit lebten - und umgekehrt. In Israel ist erneut US-Außenminister Blinken zu Gesprächen mit der Regierung eingetroffen. Er bezeichnete die Freilassung vieler Geiseln als "sehr positive Entwicklung". Damit könnten auch mehr humanitäre Hilfen für die unschuldige Zivilisten im Gazastreifen ermöglicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 12:00 Uhr