Territoriales Führungskommando der Bundeswehr soll schnellere Entscheidungen ermöglichen

Brüssel: Der Sieg des rechtskonservativen Lagers bei der Parlamentswahl in Italien löst in der EU höchst unterschiedliche Reaktionen aus. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley von der SPD, befürchtet schwere Zeiten in Europa. Ihre Amtskollegin Beer von der FDP twitterte, es sei ein schwarzer Tag für Europa. Der liberalkonservative tschechische Regierungschef Fiala, dessen Land noch bis Jahresende den Vorsitz im EU-Ministerrat hat, beglückwünschte Meloni dagegen zu ihrem Wahlsieg. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam das Rechts-Bündnis aus den Fratelli d'Italia, der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia auf fast 44 Prozent. Stärkste Kraft wurden demnach die Fratelli d'Italia, deren Chefin Meloni nun erste Ministerpräsidentin Italiens werden könnte. Sie schrieb auf Twitter, sie wolle das Land einen und ihm seine Würde zurückgeben.

Parteien in Deutschland sind in Sorge wegen Rechtsruck in Italien