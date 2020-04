Terre des Hommes: Jährlich 600.000 tote Kinder durch Luftverschmutzung

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Osnabrück: Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes hat strengere Vorschriften zur Reinhaltung der Luft gefordert. Anlässlich des morgigen "Tags der Erde" wies die Organisation darauf hin, dass nach Schätzungen jedes Jahr rund 600.000 Kinder an den Folgen von Luftverschmutzung sterben. Vor allem in armen Ländern litten die Jüngsten darunter. Vorstandssprecherin Kötter sagte wörtlich: "Kinder sind verpesteter Luft an Orten ausgesetzt, an denen sie sich eigentlich sicher fühlen sollen." Deshalb müssten die Emissionen durch Industrie, Transport und Landwirtschaft gesenkt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 14:00 Uhr