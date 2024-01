Termin im Verleumdungsprozess gegen Trump ist verschoben

New York: Im Verleumdungsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump ist ein für heute angesetzter Gerichtstermin verschoben worden. Der zuständige Richter schickte einen der Geschworenen zum Covid-Test nach Hause, nachdem dieser über erhöhte Temperatur und Übelkeit geklagt hatte. Nun muss noch entschieden werden, ob Trump seine für heute geplante Aussage auch übermorgen machen kann. Denn morgen soll er in New Hampshire Wahlkampf für die dortigen Vorwahlen betreiben. In dem Verfahren geht es um weitere Vorwürfe einer Schriftstellerin. Sie hatte Trump bereits wegen sexueller Nötigung angezeigt - wofür er auch verurteilt wurde. Weil er die Vorwürfe als Lüge bezeichnet hatte, steht er jetzt erneut vor Gericht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 19:15 Uhr