Termin für Testpflicht bei Reiserückkehr bleibt offen

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung lässt noch offen, ob und wann es eine umfassende Testpflicht für alle ungeimpften Reiserückkehrer geben soll. Eine Regierungssprecherin sagte, man sei noch in der Abstimmung. Damit widersprach sie einer Aussage von Bayerns Ministerpräsident Söder. Dieser hatte in Aussicht gestellt, dass bereits ab Sonntag Einreisende ohne vollen Impfschutz einen Corona-Test machen müssen - egal aus welchem Land und mit welchem Verkehrsmittel sie einreisen. Wie es aus der Bundesregierung heißt, soll eine Einigung möglichst vor der anstehenden Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August erzielt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 16:00 Uhr