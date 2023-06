Termin für mündliche Verhandlung um möglichen Impfschaden abgesagt

Meldungsarchiv - 12.06.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Am Langericht ist ein Verhandlungstermin um einen möglichen Covid19-Impfschaden durch das Biontech-Vakzin abgesagt worden. Als Grund nannte ein Gerichtssprecher einen Befangenheitsantrag gegen den Richter. Der Anwalt der Klägerin monierte, dass der Termin vor einem Einzelrichter hätte stattfinden sollen und nicht vor einer Kammer. Nun muss das Gericht über den Antrag entscheiden, was Tage dauern kann. Die Klägerin fordert in der ersten Zivilklage dieser Art Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Nach eigener Aussage leidet sie seit ihrer Covid-Impfung an Schmerzen Erschöpfung und Schlafstörungen. Biontech hatte im Vorfeld gefordert, die Klage als unbegründet abzuweisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2023 10:45 Uhr