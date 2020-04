Termin für Grundrente laut Rentenversicherung in Gefahr

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Krise und der erschwerten Arbeitsbedingungen bei der Rentenversicherung ist unsicher, ob der Zeitplan für die Einführung der Grundrente eingehalten werden kann. Ein Sprecher der Rentenversicherung sagte der FAZ, Sachbearbeiter und IT-Fachleute säßen im Homeoffice und kämen nicht in der erhofften Geschwindigkeit voran. Man werde erst in den kommenden Wochen sehen, was das konkret für die Arbeitsabläufe bedeute. Der Sprecher betonte, die Einführung der Grundrente sei sehr aufwändig und der vorgesehene Zeitplan ohnehin problematisch. So werde der Aufbau der dazugehörigen IT-Verfahren bis zum Jahresende nicht abgeschlossen sein. Nach dem Willen der Großen Koalition sollen ab dem 1. Januar 2021 etwa 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen. Einige Unionspolitiker hatten die pünktliche Einführung zuletzt schon in Zweifel gezogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 19:00 Uhr