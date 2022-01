Tennisstar Djokovic geht gerichtlich gegen Ausweisung aus Australien vor

Zahlreiche Demonstranten werden bei Unruhen in Kasachstan getötet

Almaty: Bei den Protesten in Kasachstan sind offenbar zahlreiche Demonstranten getötet worden. Wie ein Polizeisprecher in der Früh mehreren Nachrichtenagenturen sagte, seien in Almaty dutzende Angreifer, so wörtlich, "eliminiert" worden als sie versuchten, Verwaltungsgebäude in der Millionenstadt zu stürmen. Ein von Russland angeführtes Militärbündnis hat mittlerweile angekündigt, Soldaten nach Kasachstan zu schicken - und zwar auf Wunsch des kasachischen Staatschefs. - In den vergangenen Tagen hat es in dem Land wegen hoher Gaspreise heftige Ausschreitungen gegeben. In der ehemaligen Sowjetrepublik gilt deshalb der Ausnahmezustand, die Regierung ist zurückgetreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 08:15 Uhr