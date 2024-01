Tennisspielerin Kerber gewinnt Halbfinale des United Cups

Zum Sport: Tennisspielerin Angelique Kerber hat nach ihrer Babypause zum ersten Mal wieder ein Einzelmatch gewonnen: Kerber setzte sich im Halbfinale des United Cups in Sydney in drei Sätzen gegen Ajla Tomljanovic durch. Damit brachte sie das deutsche Team gegen Gastgeber Australien in Führung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 13:00 Uhr