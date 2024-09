Tennisspieler Jannik Sinner gewinnt erstmals US Open

Zum Sport: Der Südtiroler Tennisspieler Jannik Sinner hat erstmals die US Open in New York gewonnen. Der Weltranglistenerste setzte sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen durch. Im Stade de France in Paris sind derweil die 17. Paralympischen Spiele mit einer großen Show zu Ende gegangen. Trotz Regens waren 64.000 Zuschauer und fast 6.000 Teilnehmer und Betreuer im Stadion. Das deutsche Team belegte Platz elf im Medaillenspiegel - angestrebt hatten sie einen Rang unter den besten zehn Nationen.

