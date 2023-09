Tennisprofi Zverev steht im Viertelfinale der US Open

New York: Im Achtelfinale der US Open hat der deutsche Tennisstar Alexander Zverev gegen Jannik Sinner aus Italien gewonnen. Der 26-Jährige siegte im Arthur Ashe Stadion nach einem spannenden Fünf-Satz-Match ( 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). Damit trifft Zverev im Viertelfinale auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Der Wimbledon-Sieger aus Spanien hatte zuvor den Italiener Matteo Arnaldi in drei Sätzen besiegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 08:00 Uhr