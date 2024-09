Tennisprofi Zverev steht bei US-Open in Viertelfinale

New York: Bei den US Open hat Tennisprofi Alexander Zverev das Achtelfinale gegen Brandon Nakashima aus den USA in vier Sätzen gewonnen und steht damit im Viertelfinale. Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA überraschend gegen ihre Landsfrau Emma Navarro ausgeschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 02:00 Uhr