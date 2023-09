Tennisprofi Zverev scheidet bei US-Open im Viertelfinale aus

New York: Tennisprofi Alexander Zverev ist im Viertelfinale bei den US Open ausgeschieden und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Er unterlag dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz glatt in drei Sätzen mit 3 zu 6, 2 zu 6, 4 zu 6.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 06:00 Uhr