Tennisprofi Hanfmann und U21-Handballer erreichen jeweils Halbfinale

Nach Tod eines 17-Jährigen kommt es in Frankreich zu neuen Krawallen

Paris: Im Vorort Nanterre nordwestlich der Hauptstadt ist es erneut zu Krawallen gekommen. Nach dem Tod eines 17-Jährigen durch einen Polizeischuss hatten sich etwa 6.000 Menschen zu einem Trauermarsch versammelt. Im Anschluss bewarfen Teilnehmer Polizisten mit Molotow-Cocktails. Um eine dritte Nacht mit gewaltsamen Protesten zu verhindern, hatte das Innenministerium für heute den Einsatz von landesweit 40.000 Polizisten angekündigt. Der Straßenbahn- und Busverkehr im Großraum Paris soll am späten Abend aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Die Stadt Clamart südwestlich von Paris hat eine nächtliche Ausgangssperre bis sechs Uhr morgens verhängt. Eine Motorradstreife hatte am Dienstag den 17-Jährigen Nahel M. in Nanterre am Steuer eines Autos gestoppt. Als der Jugendliche plötzlich Gas gab, fiel der tödliche Schuss. Der Beamte sitzt in Untersuchungshaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 20:15 Uhr