Tennisprofi Djokovic muss Australien verlassen

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: Dem Tennisprofi Novak Djokovic wird sein Visum für Australien nun endgültig entzogen. Damit kann er nicht bei den Australian Open antreten, die morgen beginnen. Das Bundesgericht hat die finale Entscheidung gefällt und Djokovics Einspruch gegen die Annullierung seines Visums abgewiesen. Australiens Premierminister Morrison begrüßte die Entscheidung. Sie sei aus Gründen der Gesundheit, Sicherheit und Ordnung gefallen, so Morrison - jetzt sei es an der Zeit, wieder den Tennis-Sommer zu genießen. Djokovic erklärte, er sei sehr enttäuscht, werde aber bei seiner Ausreise kooperieren. Hintergrund ist, dass Djokovic nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, was eigentlich Voraussetzung für eine Einreise nach Australien ist. Zwar hatte er eine medizinische Ausnahmegenehmigung, diese wurde von den Bundesbehörden aber nicht anerkannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2022 12:00 Uhr