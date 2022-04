Tennisprofi Alexander Zverev scheitert im ATP-Turnier in München

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München völlig überraschend schon in seinem ersten Match gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger unterlag dem erst 18 Jahre alten Dänen Holger Rune überraschend deutlich mit 3:6, 2:6. Zuvor hatte bereits Daniel Altmaier aus Kempen sein Achtelfinalspiel gegen den Serben Miomir Kecmanovic mit 2:6, 4:6 verloren. Oscar Otte ist nun der letzte Deutsche im Feld des Münchner Traditionsturniers.

