Tennis-Star Zverev kämpft sich ins Halbfinale von München

München: Tennisprofi Alexander Zverev steht im Halbfinale des ATP-Turniers in der Landeshauptstadt. Der Weltranglistendritte bezwang den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen. Für den Hamburger ist es der erste Einzug in die Runde der letzten Vier nach sechs enttäuschenden Turnieren in Folge.

