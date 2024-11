Tennis-Profi Zverev zieht ins Halbfinale der ATP Finals von Turin ein

Turin: Tennisprofi Alexander Zverev ist am frühen Abend bei den ATP-Finals ins Halbfinale eingezogen. Der Hamburger besiegte den Spanier Carlos Alcaraz in zwei Sätzen mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Im Halbfinale beim Jahresendturnier trifft der 27-Jährige nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. Für Zverev eine besondere Herausforderung, denn der 27-Jährige war in diesem Jahr bereits zweimal gegen den Weltranglistenfünften ausgeschieden, einmal in Wimbledon und bei den US Open. Das Match in Turin beginnt heute um 14 Uhr 30.

