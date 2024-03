Tennis-Profi Zverev löst Achtelfinalticket bei Masters Turnier in Miami

Zum Sport: Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in den USA das Achtelfinale erreicht. Der ehemalige Olympia-Sieger setzte sich am Abend in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks durch. Im nächsten Duell morgen trifft Zverev nun auf den Russen Karen Chatschanow. Vorher hatte sich bereits Dominik Koepfer als erster deutscher Spieler für das Achtelfinale qualifiziert. Bei der Fußball-Nationalmannschaft geht am Abend die Freundschaftsspiel-Serie weiter. Die DFB-Auswahl empfängt das Team der Niederlande.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 07:00 Uhr