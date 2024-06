Tennis-Profi Zverev erreicht Halbfinale bei French Open

Zum Tennis: Alexander Zverev steht zum vierten Mal in Serie im Halbfinale der French Open in Paris. Der 27-Jährige setzte sich in drei Sätzen gegen den Australier Alex de Minaur durch. Zverev trifft nun auf den Norweger Casper Ruud.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 06:00 Uhr