Tennis-Profi Struff zieht in dritte Runde von Wimbledon ein

London: Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff steht zum dritten Mal in seiner Karriere in der dritten Runde von Wimbledon. Der 34-Jährige aus Nordrhein-Westfalen setzte sich am Abend in vier Sätzen gegen den Chinesen Zhang Zhizhen durch. Zuvor konnte auch bei den deutschen Damen gejubelt werden. Jule Niemeier steht nach einem Zweisatz-Sieg gegen die Schweizerin Viktorija Golubic in der zweiten Runde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 22:00 Uhr