Tennis-Profi Eva Lys scheitert bei French Open in zweiter Runde

Tennis-Profi Eva Lys ist bei den French Open in der zweiten Runde gescheitert. Die Hamburgerin verlor gegen Victoria Mboko in zwei Sätzen. Damit sind in Paris keine deutschen Tennisspielerinnen mehr im Einzel dabei.

