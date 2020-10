Tennis-Profi Altmaier scheidet bei French Open aus

Cineworld schließt mehr als 600 Kinos in den USA und Großbritannien

London: Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld muss vorübergehend Lichtspielhäuser in den USA und Großbritannien schließen. Betroffen seien insgesamt 45.000 Mitarbeiter. Noch in dieser Woche sollen 536 Kinos in den USA sowie 127 in Großbritannien den Betrieb einstellen. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit fehlenden Blockbuster-Premieren sowie den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Erst am vergangenen Wochenende war beispielsweise der Start des neuen James-Bond-Films "No Time to die" erneut verschoben worden. Die Nachricht der Schließungen ließ die Cineworld-Aktie an der Londoner Börse einbrechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 23:00 Uhr