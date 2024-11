Tennis-Duo Krawietz/Pütz gewinnt ATP Finals in Turin

Turin: Die Tennisspieler Kevin Krawietz aus Coburg in Oberfranken und und Tim Pütz aus Frankfurt am Main haben als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewonnen. Sie schlugen in Turin das Duo Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien in zwei Sätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 17:00 Uhr