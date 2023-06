Tennis: Djokovic und Ruud stehen im Finale der French Open

Meldungsarchiv - 11.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Bei den French Open in Paris stehen sich am Nachmittag der serbische Tennisspieler Novak Djokovic und Casper Ruud aus Norwegen gegenüber. Bei einem Sieg würde Djokovic zum 23. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier triumphieren und so den Spanier Rafael Nadal hinter sich lassen. Bei den Frauen gewann gestern Iga Swiatek zum dritten Mal die French Open. Die 22 Jahre alte Polin bezwang die tschechische Überraschungs-Finalistin Karolina Muchova in drei Sätzen. -STOPP- Swiatek rief nach ihrem Sieg andere Spielerinnen und Spieler zur Solidarität mit der Ukraine auf. Als Zeichen der Unterstützung spielt die Polin mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Kappe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2023 12:00 Uhr