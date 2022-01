Tennis: Alexander Zverev erreicht mühelos dritte Runde der Australian Open

Tirol kritisiert Bayerns Haltung zur Blockabfertigung

Innsbruck: Im Streit um die Blockabfertigung an der österreichischen Grenze verschärft das Nachbarland den Ton. Tirol halte so lange an der Notmaßnahme fest, bis sich die Belastung für Mensch, Natur und Infrastruktur spürbar reduziere, sagte Tirols Landeshauptmann Platter der "Passauer Neuen Presse". Platter kritisierte die CSU-Landtagsfraktion, die Anfang der Woche eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angedroht hatte für den Fall, dass Tirol an der Blockabfertigung in der jetztigen Form festhält. Die CSU zeige mit dem Finger auf Tirol, anstatt sich mit Entlastungsmaßnahmen gegen den Transitverkehr zu beschäftigen, sagte Platter. Bayern lasse keine Gelegenheit aus, die extreme Transitsituation am Brennerkorridor im Sinne der Transportlobby kleinzureden. An bestimmten Tagen lässt das österreichische Bundesland nur maximal 300 Lkw pro Stunde die Grenze passieren. Die Folge sind lange Staus auf der deutschen Seite.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2022 14:00 Uhr