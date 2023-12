Tempo des Klimawandels ist laut UN alarmierend beschleunigt

Dubai: Das globale Klima hat sich in den vergangenen Jahren immer schneller verändert. Das zeigt ein UN-Bericht über das Jahrzehnt 2011 bis 2020, der auf der Klimakonferenz in Dubai veröffentlicht wurde. Demnach führten die weiter steigenden Treibhausgaskonzentrationen zu Rekordtemperaturen an Land und in den Weltmeeren. Zugleich sei eine - wie es wörtlich heißt - "dramatische" Beschleunigung der Eisschmelze und des Anstiegs der Meeresspiegel zu beobachten. Alarmiert äußerten sich die Wissenschaftler vor allem über die Veränderungen in den Polarregionen und in Hochgebirgen. Gletscher schmolzen demnach in nie dagewesener Weise.

