Tempo der Corona-Impfungen nimmt weiter ab

Kapazitätsgrenzen bei Veranstaltungen in Bayern entfallen

München: In Bayern entfallen heute die Kapazitäts- und Personenobergrenzen für Veranstaltungen. Auch das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie sind aufgehoben. Bis zum 2. April bleibt es aber bei den 2G- und 3G-Zugangsregeln und bei der Maskenpflicht, auch in Schulen oder im Handel - mit einer Ausnahme: In Grund- und Förderschulen entfällt die Maskenpflicht im Unterricht ab kommenden Montag, eine Woche später dann auch in den 5. und 6. Klassen. Zuletzt hatte rund jeder 20. Schüler wegen Corona den Präsenzunterricht verpasst. Stand gestern fehlten laut Kultusministerium 3,5 Prozent der Schüler wegen eines positiven Tests und weitere knapp 1,6 Prozent wegen Quarantäne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 06:15 Uhr