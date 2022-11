Telekom schaltet alle Münzfernsprecher ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Wissenschaftler halten Klimakonferenzen für überholt

Kiel: Die UN-Klimakonferenzen sind nach Ansicht von Wissenschaftlern in ihrer jetzigen Form überholt. Der Kieler Klimaforscher Latif sagte, bei diesen Tagungen sei Einstimmigkeit gefordert - damit komme man nicht voran. Es herrsche Stillstand beim Klimaschutz. Beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung wertet man die Konferenz von Scharm el-Scheich als - so wörtlich - "sehr, sehr mäßigen Erfolg". Man müsse mehr auf die Zeit zwischen den Konferenzen blicken und die Anstöße der Tagungen auch wirklich umsetzen. Entwicklungs-Staatssekretär Flasbarth sieht es nicht ganz so kritisch: Er sprach zwar von Kleinmut beim tatsächlichen Fortschritt im Klimaschutz. Aber zumindest habe es durch die Schaffung eines Fonds Solidarität mit denjenigen gegeben, die unter den Folgen des Klimawandels am stärksten leiden, so Flasbarth im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 09:00 Uhr