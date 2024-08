Telegram-Gründer in Frankreich festgenommen

Paris: Der Gründer der russischen Kurznachrichten-App Telegram, Pawel Durow, ist in Frankreich festgenommen worden. Wie mehrere französische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten, wurde der 39-Jährige am Abend auf dem Flughafen Le Bourget in Gewahrsam genommen. Gegen Durow, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, wird wegen diverser Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit seinem Messengerdienst ermittelt. Die Justiz in Frankreich wirft ihm vor, zu wenig gegen kriminelle Aktivitäten auf Telegram vorzugehen. Er sei daher unter anderem des Drogenhandels und des Betrugs mitschuldig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 08:00 Uhr