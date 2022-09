Telegram gibt Nutzerdaten an deutsche Sicherheitsbehörden

FC Bayern startet bei Inter Mailand in die Champions League

Mailand: In einer Stunde startet der FC Bayern München im Giuseppe Meazza-Stadion in die neue Champions-League-Saison. Die Bayern gastieren in ihrem ersten Spiel in Gruppe C bei Inter Mailand. Beide Vereine hatten in den nationalen Ligen zuletzt kein Glück: Inter verlor am Wochenende das Stadt-Duell gegen AC Mailand und ist aktuell nur Tabellen-Achter. Bayern spielte bei Union Berlin unentschieden und steht in der Bundesliga auf dem ungewohnten dritten Rang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 20:00 Uhr