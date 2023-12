Telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich sein

Berlin: Krankschreibungen per Telefon sollen künftig dauerhaft möglich sein. Ein Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will heute eine entsprechende Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien beschließen. Voraussetzung soll sein, dass man in der Praxis bereits bekannt ist und keine schweren Krankheitssymptome hat. Vorbild ist eine Regelung, die in der Corona-Pandemie eingeführt wurde, um Hausarztpraxen zu entlasten und Ansteckungen dort zu vermeiden. Sie lief im April aus. Künftig soll die Regelung unbefristet und nicht nur für Atemwegserkrankungen gelten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 07:00 Uhr